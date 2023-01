IONOS Group, IPO a Francoforte nel primo trimestre

United Internet

(Teleborsa) -, leader europeo per le soluzioni di hosting e cloud, intende procedere con un'offerta pubblica inizialeper quotarsi sulla, subordinatamente alle condizioni di mercato. L'IPO dovrebbe consistere nell'offerta delle azioni esistenti detenute da, con United Internet che manterrà una quota di maggioranza in IONOS dopo il completamento dell'IPO.L'attuale capitale sociale di IONOS Group è infatti detenuto da United Internet (75,1%) e Warburg Pincus (24,9%). L'offerta dovrebbe consistere in un'offerta pubblica in Germania e collocamenti privati internazionali. La quotazione è prevista sul mercato regolamentato () della Borsa di Francoforte."L'IPO segna unnella storia di successo di IONOS - ha commentato il CEO Achim Weiss - La nostra attività Web Presence & Productivity ha dimostrato le sue capacità per molti anni e la nostra attività di soluzioni cloud sta crescendo rapidamente ed è già autosufficiente"."Sulla base del nostro solido profilo finanziario, prevediamo che un'IPO, che gode già di un elevato riconoscimento in molti paesi, e supporterà IONOS nelle sue ambizioni di rafforzare la sua posizione di partner europeo leader per la digitalizzazione delle PMI e come potente abilitatore del cloud", ha aggiunto.La società ha generato untotale di 1,1 miliardi di euro nel 2021 e stima di aver raggiunto una crescita del fatturato totale su base annua del 15-18% nel 2022. Nei primi nove mesi del 2022, IONOS ha aumentato il fatturato totale di circa il 19%, rafforzando la sua traiettoria di crescita sia in WP&P che in Cloud Solutions. A medio termine, la società mira a untotali di circa il 10%, con l'ipotesi di base che le soluzioni cloud forniscano un CAGR di circa il 20%.IONOS gestisce un'attività altamente redditizia e asset-light, con undel 32,2% nel 2021. Pur stimando un margine inferiore per il 2022 a causa di ulteriori investimenti nel marchio IONOS, la società mira a raggiungere un margine EBITDA stabilmente sopra il 30% nel medio termine.