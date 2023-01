Mercati asiatici misti dopo dati macro in chiaroscuro in Cina

Tokyo

(Teleborsa) -, nel giorno in cui la. L'economia cinese ha chiuso il 2022 con un PIL al +3%, sui minimi dagli anni '70 principalmente per colpa della politica Zero Covid, mentre la popolazione cinese ha mostrato il primo calo dal 1961, l'ultimo anno della Grande Carestia sotto l'ex leader Mao Zedong."Lepoiché la situazione internazionale è ancora complicata e grave, mentre la triplice pressione interna della contrazione della domanda, dello shock dell'offerta e dell'indebolimento delle aspettative è ancora incombente", ha commentato l'Ufficio Nazionale di Statistica di PechinoAumento per la Borsa di, con ilche sale dell'1,28%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode pere per, che rimangono vicine alla parità.Negativo(-1,23%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per(-0,85%). In rialzo(+0,71%); sui livelli della vigilia(-0,1%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,28%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,56%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,1%.Il rendimento dell'è pari 0,51%, mentre il rendimento delscambia 2,94%.