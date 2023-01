Nexi, accordo con IBM per modernizzazione dei sistemi core di pagamento

Nexi

IBM

(Teleborsa) -, società PayTech italiana quotata su Euronext Milan, ha stretto uncon il colosso statunitenseper la"sostenibile e sicura" della propriacon la tecnologia IBM z16 e IBM Storage.La modernizzazione riguarderà la trasformazione dell'infrastruttura tecnologica core di Nexi, che è centrale per il suo business in quanto alla base delle operazioni e dei servizi di pagamento digitali. Una parte importante della strategia di Nexi consiste nel far, in modo che i canali e le applicazioni digitali possano essere eseguiti in modo sicuro in qualsiasi ambiente tecnologico.In base all'accordo, IBM lavorerà a stretto contatto con Nexi per fornire lee per aggiungere le proprie competenze così da favorire una maggiore efficienza dei servizi di pagamento digitale del gruppo e la crescita dei suoi carichi di lavoro."L'accordo con IBM rientra nel nostro piano di modernizzazione delle nostre infrastrutture e ci consente di migliorare l'efficienza operativa e promuovere l'innovazione, offrendo al contempo livelli più elevati di resilienza e sicurezza per rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze sempre crescenti dei clienti", commentadel Gruppo Nexi.Grazie alle nuove soluzioni IBM, spiega una nota, Nexi potrebbedell'infrastruttura del 25% e ladi un altro 25%, contribuendo a diminuire le emissioni di CO2 nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.