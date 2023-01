Sberbank, utile netto in calo del 75,7% nel 2022

(Teleborsa) -, la più grande banca russa, ha registrato un. La performance, pesantemente impattata dalla guerra in Ucraina e dalle sanzioni occidentali nel primo semestre, è migliorata nella seconda parte dell'anno. A dicembre la banca ha guadagnato 125,5 miliardi di rubli (+40,1% su base annua). Le commissioni nette sono crescite del 6,2% a 614,8 miliardi di rubli nell'intero anno."L'anno 2022 ha messo alla prova la nostra resistenza e forza per, la capacità di rimodellare rapidamente la nostra attività e adattare le tecnologie", ha commentato il CEO Herman Gref"La nostra priorità di fornire un servizio eccellente ai nostri clienti, il cui numero è aumentato di quasi 3 milioni, è rimasta intatta. Abbiamo emesso prestiti corporate per oltre 15 trilioni di rubli e 4,8 trilioni di rubli al dettaglio e migliorato la qualità del nostro portafoglio prestiti", ha aggiunto, sottolineando che a partire dallaSberbank è stata "in grado di".