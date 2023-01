Sviluppo sostenibile, AMA Roma e MIPU insieme

(Teleborsa) -: su queste basi nasce la collaborazione tra A- società in house che gestisce la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Capitale - eocietà italiana leader nelle tecnologie predittive e nella produzione di intelligenze artificiali industriali.– spiega Emanuele Lategano, Direttore Impianti di AMA – con un approccio innovativo, introducendo il concetto di manutenzione predittiva. Abbiamo dunque deciso di adottare nuovi modelli di business responsabile, accelerando l’innovazione, e attivando collaborazioni con aziende innovative che abbiano eletto il connubio tra innovazione e sostenibilità a mission aziendale. Come partner ideale abbiamo individuato Mipu Società Benefit: grazie alle loro soluzioni diremo stop alla manutenzione solo in caso di guasto, programmando interventi attraverso".con prospettive a lungo termine”, spiegaAsset Management Specialist di Mipu. “Solitamente si ottimizza la gestione della manutenzione per ridurre il consumo delle risorse energetiche e delle materie prime per unità di output finale, rendendo il processo più sostenibile. Nel settore del trattamento rifiuti la missione è ancora più sfidante, perché è necessario valorizzare il più possibile le materie prime secondarie riducendo i consumi energetici. Per AMA abbiamo realizzato un progetto di Ingegneria dell'affidabilità, basato sull'analisi FMECA (Failures Mode Effect and Criticality Analysis). In pratica, attraverso l’impiego dei nostri algoritmi di machine learning è stato possibile impostare piani di manutenzione mirati, e concentrare le risorse sui materiali più critici, prevedendo quali attività fare, su quali macchinari e con quale frequenza. Introducendo inoltre la manutenzione predittiva“Oltre all’accesso ai fondi messi a disposizione nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – aggiungeUfficio Ingegneria della Manutenzione di AMA – il Piano Industriale prevede un sostanzioso capitolo dedicato agli investimenti in infrastrutture tecnologiche, tra le quali trovano largo spazio gli impianti di trattamento rifiuti”.“Abbiamo aderito agli obiettivi di sviluppo sostenibile identificati dalle Nazioni Unite – concludeResponsabile Servizio Progettazione Impianti AMA – e abbiamo deciso di dare il nostro contributo al raggiungimento dei Sustainable Development Goals imposti dall'Unione Europea.