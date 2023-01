WINDTRE confermata Top Employer Italia nel 2023

(Teleborsa) - Per il qunto anno consecutivo, un riconoscimento per le politiche e strategie HR improntate al benessere delle persone ed a migliorare l’ambiente di lavoro. Il Programma Top Employers ha riconosciuto e certificatodel mondo.La certificazione viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey,una, volta ad analizzaree le rispettive Best Practice tra cui People Strategy, WorkEnvironment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molti altri.Per, Direttrice HR di WINDTRE, "fare parte, anche quest’anno, delle aziende Top Employers è un’ulteriore conferma dell’attenzione che rivolgiamo alle nostre persone e alla loro valorizzazione"."Nel 2022, WINDTRE è stata la prima Telco al mondo a ottenere la certificazione EQUAL-SALARY per la parità retributiva di uominie donne con uguali mansioni - ricorda la responsabile HR di WINDTRE - a testimonianza del crescente impegno sulle tematichedi Diversity & Inclusion, che rientra tra i punti cardine del nostro piano di sostenibilità. Abbiamo, inoltre, reso strutturale il modello Human Working nella direzione del vero lavoro smart, e continuato a investire in formazione per rendere tutte le nostre persone ‘100% future ready’, un altro dei nostri obiettivi ESG"., CEO di Top Employers Institute, ha ricordato che "è nei momenti difficili che emergono le eccellenze. E la riprova l’abbiamo sotto gli occhi, con i risultati della Certificazione Top Employers 2023".