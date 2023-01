ASM vola in Borsa dopo vendite superiori alle previsioni

ASM International

Asm International N.V

(Teleborsa) -il titolo, multinazionale olandese attiva che produce apparecchiature per il settore dei semiconduttori. Idella società sono aumentati a circa 720 milioni di euro nel quarto trimestre del 2022, principalmente a causa delle condizioni della catena di fornitura migliori del previsto e della conseguente maggiore conversione del portafoglio ordini, superando la precedente guidance di 630-660 milioni di euro pubblicata il 28 novembre 2022."Sebbene dobbiamo ancora affrontare alcune sfide della supply chain,- si legge in una nota - Grazie alla solida esecuzione da parte dei nostri fornitori e del team delle operazioni globali, siamo stati in grado di completare e spedire strumenti aggiuntivi nelle ultime settimane di dicembre".Gliammontavano a circa 820 milioni di euro nel quarto trimestre del 2022, al di sopra del livello implicito nella guidance per un book-to-bill di poco superiore a 1 che era stato comunicato a fine novembre 2022. Ilper il quarto trimestre del 2022 dovrebbe essere di circa il 26%, escluso l'ammortamento PPA relativo all'acquisizione di LPE.Ottima la performance di, che si attesta a 315,1 Euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 321,8 e successiva a 339,5. Supporto a 304,2.