Bellini Nautica, accordo con Lanéva per retrofit elettrico di motoscafi Riva

Bellini Nautica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, ha, società con sede a Monaco che crea, vende e noleggia barche 100% elettriche e di lusso. Si tratta di una collaborazione in esclusiva mondiale riferita alLa società monegasca ha lanciato e studiato con Bellini illo scorso settembre durante la Monaco Yacht Show. Lanéva si pone l'obiettivo, a partire da quest'anno e fino al 2026, di fornire attraverso la partnership con Bellini Nautica fino a complessivi 150 modular kit in esclusiva mondiale per il comparto Riva d'epoca. Per retrofit elettrico si intendono leper trasformarlo in un mezzo elettrico.La società del Lago d'Iseo spiega che tra, rispetto ad uno endotermico, si possono annoverare: ridotto impatto ambientale e acustico; nessun odore di carburante; una durata delle barche prolungata; la possibilità di guidare ovunque senza limiti normativi."Questa collaborazione è importante perché permetterà a Bellini Nautica di offrire agli amanti della nautica di lusso anche soluzioni sostenibili, contribuendo in tal modo a ridurre l’impronta di carbonio (riduzione stimata tra le 6 e le 48 tonnellate/anno)", ha commentato il"In alcuni grandi laghi europei - ha aggiunto - si è arrivati addirittura a consentire la navigazione solamente ad imbarcazioni motorizzate elettricamente, in linea con l'indirizzo della normativa europea riguardo alla circolazione dei veicoli: senza arrivare eventualmente a tale estremo, vogliamo comunque essere pronti nel fornire un servizio di refitting che sia il".