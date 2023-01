ERG promossa sul fronte ESG da Sustainalytics e Corporate Knights

ERG

(Teleborsa) - Sustainalytics, azienda leader nella ricerca, valutazione e analisi ESG, ha, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il, rispetto al Medium Risk (20,7) registrato l'anno precedente.La società italiana si posiziona altra glia livello globale. Sustainalytics è un’azienda indipendente.Inoltre, ERG è statatra le "Global 100 most sustainable corporations in the world", la classifica redatta dalla società canadeseche valuta circa 7.000 società quotate con ricavi maggiori a 1 miliardo di dollari. ERG si posiziona al 54esimo posto nell'indice 2023, prima tra le imprese italiane incluse nell'elenco.