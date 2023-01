Eventi e scadenze del 18 gennaio 2023

Alcoa

(Teleborsa) -Brussels Motor Show 2023 - Il Motor Show di Bruxelles arriva al 100° anniversario e ospita il prestigioso premio Car of the Year, per premiare la migliore auto venduta sul mercato europeo. Scopo dell'evento è quello di mostrare le novità dei marchi automobilistici (fino a domenica 22/01/2023)Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Strasburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio (fino a giovedì 19/01/2023)World Economic Forum - Davos 2023 - A Davos si svolge il meeting annuale del World Economic Forum, durante il quale si incontrano esponenti di primo piano della politica, della finanza e dell'economia mondiale (fino a venerdì 20/01/2023)IEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioFed - Beige BookAreti e Utilitalia - Progetto RomeFlex - L'evento, organizzato da Utilitalia presenterà il progetto RomeFlex (Reshaping Operational MEthods to run grid FLEXibility) sviluppato da Areti, che consente di realizzare un Mercato della flessibilità locale sul territorio di Roma con un modello facilmente adattabile alle altre realtà nazionaliAttività di Governo - Industria - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra i sindacati per discutere di industria metallurgica, automobilistica, siderurgica ed elettrodomesticaAttività di Governo - Innovazione tecnologica e transizione digitale - Il Sottosegretario di Stato (innovazione tecnologica e transizione digitale) Alessio Butti tiene una prima riunione con i rappresentanti delle telecomunicazioni per avviare un confronto anche in relazione all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)INAPP - Presentazione Indagine Qualità del Lavoro - La Presentazione dell'indagine di Inapp (Istituto Nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche) si svolge a Roma. Partecipano, tra gli altri, il Presidente e il Direttore Generale dell'Inapp, oltre a esponenti di CGIL, CISL, UIL, Confindustria, Confcommercio e LegacoopBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiFITUR 2023 - La Fiera Internazionale del Turismo si svolge a Madrid. E' il primo evento dell'anno per i professionisti del settore nonché la principale kermesse commerciale per le aziende e gli operatori dell'area Iberoamericana. Sarà presente con uno stand ITA Airways (fino a domenica 22/01/2023)08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di dicembre11:00 - S&P Global Ratings - 2023 Italy Annual Press Conference - Durante l'evento, che si svolge a Milano, verranno presentati gli outlook di S&P per l'Eurozona, oltre che per le emittenti corporate e il settore bancario italiani. Interverranno, tra gli altri, Roberto Paciotti, Country Manager S&P Global Ratings Italy e Sylvain Broyer, Chief Economist EMEA12:30 - Azimut - Conferenza Stampa di inizio anno - La conferenza stampa del Gruppo Azimut si svolge all'Hotel NH Collection City Life di Milano- Risultati di periodo: 4° trimestre e FY 2022 - Conference Call- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Assemblea: Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: