Pensioni, Calderone: obiettivo non sono parole ma riforma

(Teleborsa) - "Il 19 gennaio è convocato il primo tavolo. L'obiettivo non è fare parole ma attivare un confronto ampio e articolato, che coinvolge tutti gli attori sociali e istituzionali, per poi arrivare ad un percorso di riforma". Sono le parole della ministra del Lavoro e delle Politiche sociali,, in commissione Lavoro del Senato in merito alla volontà del dicastero di mettere mano alle. "C'è la consapevolezza di dover mettere fine a quella stagione, non più breve, di interventi che vengono fatti ogni anno in finanziaria per evitare lo scalone dellae individuare forme di uscita anticipata", ha aggiunto Calderone.La Ministra ha sottolineato l'importanza di "ragionare su unadi sistema incentrata sul tema della" e avere "un sistema equilibrato". Quanto ai tempi, Calderone ha assicurato che "il tavolo sullasul lavoro andrà avanti spedito, così come il tavolo sulle pensioni. I tempi possono essere entro i primi 5-6 mesi dell'anno per quanto riguarda sia la bozza di riforma delle pensioni che la sicurezza sul lavoro".Nel frattempo, in base al conguaglio sull’– per il quale si tiene conto dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), al netto dei tabacchi – reso noto dall’a partire da gennaio 2024 il valore delleche per l’anno in corso sono di importo fino a quattro volte il(2.101,52 euro) sarà dell’8,1% più alto rispetto al 2022. L’adeguamento definitivo all'inflazione in base alle regole generali sarà però applicato solo dall’inizio del prossimo anni, mentre per l’anno in corso si terrà conto dell’incremento provvisorio delle pensioni, fissato a quota 7,3%.Secondo quanto stabilito dallail rinnovo delle pensioni per il 2023 è stato effettuato finora limitatamente agli importo di pensione fino a quattro volte il(2.101,52 euro) per evitare di corrispondere somme non dovute e di generare indebiti pensionistici. Relativamente agli importi superiori a 2.101,52 euro la perequazione sarà attribuita, invece, in misura ridotta a partire dall'85%, per importi compresi tra quattro e cinque volte il trattamento minimo, fino al minimo del 32% per glidi importo superiori a 10 volte il predetto trattamento. A differenza degli anni scorsi, inoltre, ildelladel 2022 (1,90% definitivo rispetto all'1,70% attribuito provvisoriamente in sede di rinnovo 2022) è stato anticipato a fine 2022, con lo scopo di contrastare gli effetti inflazionistici.Per il 2023, è prevista anche unaparticolare a tutela dei pensionati con importi fino al trattamento minimo. Per costoro il valore definitivo per il 2022 – pari a 525,38 euro – oltre a essere adeguato dell’attuale 7,30%, viene ulteriormente incrementato dell'1,50%, portando l'assegno al valore di 572,20 euro. Se l'età deldovesse risultare non inferiore a, l'ulteriore aumento viene innalzato al 6,40% (in luogo dell'1,50%) portando l'assegno a circa 600 euro.Per il 2024, viene già disciplinato un ulteriore aumento, in luogo dell'1,50/6,40%, indistinto per età dei soggetti con pensione non superiore al, pari al 2,70 per cento. Gli "ulteriori aumenti" saranno riconosciuti su ciascuna mensilità in pagamento da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la. Anche l'assegno sociale viene rivalutato del 7,30% e da 469,03 euro giunge a 503,27 euro lordi mensili. Analogo discorso per la pensione sociale, che passa da 386,54 euro a 414,76 euro lordi mensili.