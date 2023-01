Per quasi la metà degli AD italiani azienda non più economicamente sostenibile fra 10 anni

(Teleborsa) - Quasi due terzi dei(63% vs 73% a livello mondiale) prevedono un calo dellaglobale nei prossimi 12 mesi, mentre il 45% pensa che la propria azienda non saràtra 10 anni, mettendo tra le priorità di cambiamento il tema digitale, il modello di business e l’upskilling. È quanto è emerso dalla 26° Annual Global CEO Survey di PwC, che ha intervistato 4.410 CEO - di cui 112 italiani - in 105 paesi, tra ottobre e novembre 2022.In un contesto di, quasi il 45% dei CEO italiani (vs 40% a livello mondiale) crede che la propria azienda avrà difficoltà ad essere economicamente sostenibile entro i 10 anni se continuerà a svilupparsi secondo iattuali. A livello global, tale preoccupazione di insostenibilità economica risulta coerente tra i Ceo di diversi settori, tra cui(46%), manifatturiero (43%), sanitario (42%) e tecnologico (41%). A, la fiducia dei CEO nei confronti delle prospettive di crescita della propria azienda è diminuita rispetto allo scorso anno (circa del -26%), rappresentando il calo più significativo dalla crisi finanziaria del 2008-2009 (-58%).L’verso laè nettamente differenziata a seconda dei territori. In Italia le prospettive per l’economia nazionale sono in linea con quelle relative all’economia globale: in tal senso rispettivamente il 62% e il 63% dei CEO si aspettano un calo. Le altre economie G7, fortemente colpite dallain atto, sono più pessimiste nei confronti delle proprie prospettive di crescita nazionale rispetto all’andamento dell’economia globale: Francia (70% vs 63%), Germania (94% vs 82%) e Regno Unito (84% vs 71%).Per i CEO, i prossimi 10 anni saranno caratterizzati da molteplici sfide relativamente alla. In Italia le più impattanti saranno le modifiche alla regolamentazione (63% vs 53% a livello mondiale), i cambiamenti nellada parte dei clienti (56% Italia e mondo), la carenza di competenze (52% Italia e mondo), la technology disruption (49% Italia e mondo) e laverso nuove fonti energetiche (49% vs 37% a livello mondiale).“La consapevolezza dei CEO italiani sulle sfide che li attendono è diversa rispetto al passato e questo li rende più reattivi – ha affermato, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia –. Il 45% di loro ritiene che, se le organizzazioni continueranno sulla strada attuale, non saranno più sostenibili entro i prossimi 10 anni. Hanno compreso l’importanza di concentrarsi sulle strategie per fronteggiare le sfide di oggi, che derivano da scenari più articolati e instabili rispetto ad un tempo”.