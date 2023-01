Risorse umane, UniCredit riconosciuta Top Employer Europe per il 2023

(Teleborsa) - Ill'ente certificatore globale delle eccellenze in ambito HR, ha ufficialmente riconosciutotra i Top Employer per le sue banche in:La certificazione Top Employer viene rilasciata sulla base della partecipazione e dei risultati di una indagine annuale – la– attraverso la quale vengono analizzate e valutate le politiche e le strategie HR aziendali in sei macroaree dell'ambito risorse umane, che comprendono venti categorie, tra cui: People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being e Diversity & Inclusion. La certificazione Top Employer attesta l'impegno di un'organizzazione verso la costruzione di un ambiente di lavoro migliore, attraverso l’adozione di eccellenti politiche HR e pratiche di gestione delle persone."Questo riconoscimento – ha commentato Siobhan McDonagh, head of Group People & Culture – e` molto importante per noi, perche´ attesta la capacita` di fornire alle nostre persone tutte le leve per avere successo. Sono molto orgogliosa del fatto che ogni anno riconfermiamo il nostro impegno nell’offrire un ambiente di lavoro migliore a tutti i nostri colleghi. Stiamo costruendo una solida base culturale per la nostra Banca, integrando i Valori di Integrity, Ownership e Caring in tutto cio` che facciamo. Abbiamo fatto molto, ma continueremo a fare sempre di piu` affinche´ le nostre persone possano continuare a Vincere. Nel modo giusto. Insieme"."I periodi particolarmente sfidanti, come quello che stiamo attraversando, – ha aggiunto– fanno emergere il meglio delle persone e delle organizzazioni. E quest'anno ne abbiamo dato prova nella nostra certificazione Top Employer: abbiamo premiato le eccezionali performance dei Top Employer per il 2023. Queste aziende hanno sempre dimostrato di avere a cuore lo sviluppo e il benessere delle loro persone. Cosi` facendo, tutte insieme contribuiscono a rendere il mondo del lavoro migliore. Siamo orgogliosi di annunciare e celebrare il gruppo di aziende che si sono distinte per le migliori pratiche HR : i Top Employers per il 2023".