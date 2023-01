Sigep 2023 punta riflettori sulle start-up del food service

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -, ai nastri di partenza sabato 21 gennaio alla Fiera di Rimini, proponeun percorso di approfondimento tra le. .Le sette aziende innovative, selezionate dain collaborazione con, che promuove l'internazionalizzazione delle imprese italiane, potranno contare su uno spazio dedicato, concepito per offrire la più ampia visibilità e incentivare lo scambio di e la condivisione di know-how, tecnologie, stimoli e intuizioni.Fra le start-up selezionate per far parte di questa particolare area espositiva la, che presenta in Fiera un integratore per digerire il lattosio, il Lactosolution, distribuito in confezioni monodose e vendibile singolarmente. Si tratta di un prodotto brevettato, in compresse, ideato appositamente per il mondo Ho.Re.Ca, che permette ai clienti intolleranti di gustare in sicurezza i preparati contenenti lattosio.Lapropone invece Ecopod, una soluzione sostenibile per la produzione di tre tipologie di cialde attualmente in commercio, che fa uso di materiali compostabili di nuova generazione e garantisce uno scarto minimo nelle lavorazioni., attraverso Quaba, punta a migliorare i consumi idrici, con soluzioni business to business per la produzione di acqua filtrata, fredda, liscia e gassata, direttamente nei punti di consumo (casa, ufficio, ristorante) per non dover più ricorrere all’uso di bottiglie di plastica.Si rivolge agli operatori del fuori casa la milanese, società che offre una consulenza di brokeraggio assicurativo, completamente digitale, in grado di proporre ai clienti solo coperture rilevanti e personalizzate e di tutelare attività professionale, patrimonio, clienti e collaboratori, senza costi superflui.Lasviluppa software per l’automazione, l’apprendimento automatico e l’uso dell’intelligenza artificiale e, con Restaurants Club, prpopone ai ristoratori una soluzione che fa uso dell'Intelligenza Artificiale.Lainvece fa uso di una tecnologia basata sui QR code per gestire ordini e pagamenti, direttamente dallo smartphone dei consumatori, con funzione di cassa fiscale grazie all’invio automatico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.Stessa tecnologia usata dalla brescianaper pagare il conto al ristorante, mediante scansione ed con accredito diretto da smartphone.In contemporanea con SIGEP si terrà anche la settima edizione diil salone internazionale delle tecnologie e prodotti per panificazione, pasticceria e dolciario