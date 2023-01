Tinexta si rafforza nel Regno Unito, compra 65% di Ascertia

Tinexta,

(Teleborsa) -società leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity eBusiness Innovation,la più grande Certification Authority d’Europa, annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione del 65% del capitale di Ascertia Limited.. Basata a Londra (UK), opera anche negli Emirati Arabi Uniti e in Pakistan. Riconosciuta da Gartner come attore di riferimento in ambito PKI (Public Key Infrastructure), infrastrutture necessarie per implementare soluzioni di crittografia a chiave pubblica per proteggere le comunicazioni, le autenticazioni e l'integrità delle transazioni digitali. Ascertia offre anche prodotti di firma digitale conformi al regolamento eIDAS e agli standard ETSI.Attraverso questa operazione, Tinexta coglie quindi diversi obiettivi strategici, con lo sviluppo di sinergie industriali e commerciali, in particolare: il rafforzamento della propria presenza internazionale, con l’ingresso nel mercato inglese, Middle East e North Africa;l’integrazione di nuove competenze tecnologiche nel perimetro InfoCert, in particolare grazie alla specializzazione di Ascertia in ambito PKI, che consentirà di offrire ai clienti un portafoglio d’offerta più ampio e innovativo; la possibilità di raggiungere nuovi mercati sfruttando l’ampia rete commerciale sviluppata da Ascertia e una proposition d’offerta più tecnologica e svincolata dalle singole giurisdizioni.l’acquisto del 65% del capitale di Ascertia a fronte di un corrispettivo pari a Euro 18,3 milioni oltre alla posizione finanziaria netta, a cui corrisponde un Enterprise Value della società di Euro 28,2 milioni.Sono inoltre oggetto dell’accordo due Earn-out stimati in complessivi Euro 6,3 milioni, rispettivamente sulla base delle performance 2023 e 2024, e una Put/Call sul rimanente 35%, esercitabile all’approvazione del bilancio 2025, che comporta l’iscrizione di un indebitamento stimato in Euro 13,1 milioni., già definito tra le parti, contenente disposizioni inerenti alla governance del gruppo Ascertia e alla circolazione delle partecipazioni in Ascertia oltre ad accordi relativi ai rapporti con il top managment di Ascertia.Alla luce di quanto riportato, l‘investimento complessivo per il 100% della società è stimato in 37,7 milioni di Euro, l’esborso è distribuito nel tempo come di seguito: Cash out iniziale: 18,3 milioni di euro; Debito Earn Out sui risultati 2023: 1,4 milioni di euro; Debito Earn Out sui risultati 2024: 4,9 milioni di euro; Debito Put Option sui risultati 2025: 13,1 milioni di euro. Tutti gli importi sopra indicati ipotizzano una posizione finanziaria netta di Ascertia pari a zero.Tinexta è stata assistita nell’operazione di acquisizione di Ascertia da Roland Berger per l’analisi commerciale, da EY per le attività di due diligence finanziaria e fiscale e da Gianni&Origoni per la due diligence legale ed il supporto alla negoziazione dei testi contrattuali. Ascertia Limited si è avvalsa della consulenza M&A di Acuity Advisors Limited, della consulenza contabile di Alliotts LLP e della consulenza legale di Eversheds Sutherland.