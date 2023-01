Azimut rallenta dopo esordio sprint: focus su risutati e target 2023

Azimut

FTSE MIB

società di servizi finanziari

(Teleborsa) - Perde smalto, che passa di mano con un calo dello 0,53%, dopo una partenza in buon rialzo sulla scia dei numeri presentati ieri sera. Il Gruppo prevede un utile 2022 compreso fra 395 e 405 milioni di euro, in linea con la guidance, e stima per il 2023 una raccolta netta totale tra i 6 – 8 miliardi di euro ed un utile netto di almeno 450 milioni di euro. Traguardi che pongono il Gruppo nella direzione dei 500 milioni di euro di utile netto già previsti per il 2024.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Il quadro tecnico di breve periodo dellamostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 22,9 Euro. Rischio di discesa fino a 22,46 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 23,34.