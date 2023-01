Borsa Italiana, in crescita il controvalore degli scambi del 19/01/2023

(Teleborsa) - Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,22 miliardi di euro, in rialzo del 4,92% rispetto ai precedenti 2,11 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,65 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,68 miliardi.Tra i 441 titoli trattati, 238 hanno chiuso in ribasso, mentre 86 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso. Stabili i restanti 117 titoli.