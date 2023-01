La tedesca Adesso acquisisce l'italiana WebScience

Adesso

(Teleborsa) -, uno dei maggiori fornitori di servizi IT tedeschi con fatturato annuo previsto di oltre 800 milioni di euro nel 2022, ha, con sede a Milano. L'acquisizione della società di software "in rapida crescita e redditizia" rafforza la presenza di Adesso in Italia, che ha visto nell'autunno 2021 l'apertura di un ufficio a Milano.Con circa 100 dipendenti, WebScience genera unannuo di poco meno di 10 milioni di euro con un margine operativo di circa il 15%. Laè di 11 milioni di euro, ma potrebbe aumentare fino a 4 milioni di euro nei prossimi due anni, a seconda dell'andamento degli utili della società."In WebScience, stiamo integrando un'azienda affermata e di successo nel gruppo Adesso e ci stiamo espandendo in una regione finanziariamente attraente d'Europa - ha commentato Dirk Pothen, membro del comitato esecutivo di Adesso e responsabile per l'internazionalizzazione - Completando una delle nostre più grandi acquisizioni degli ultimi anni, stiamo imprimendo un impulso significativo alla nostra crescita internazionale in quelli che ora sono".