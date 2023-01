Mercati asiatici contrastati, dimissioni della premier neozelandese

Tokyo

(Teleborsa) -per il listino di, che scambia con un calo dell'1,54% sul, un giorno dopo che la(BoJ) ha sorpreso i mercati mantenendo invariata la fascia di tolleranza della curva dei rendimenti. "Le prospettive per l'inflazione giapponese - e per un cambiamento decisivo nella posizione della BoJ - dipendono dalla crescita dei salari - hanno scritto gli analisti del BlackRock Investment Institute - E questoprima di sentirsi a proprio agio nel cambiare politica".Tuttavia, con i prezzi al consumo in aumento al doppio dell'obiettivo del 2% della banca centrale negli ultimi dati per Tokyo, "idella BoJ", hanno aggiunto gli analisti.Al contrario,guadagna lo 0,79% rispetto alla seduta precedente esale dello 0,49%, tra un certo ottimismo su una ripresa economica cinese quest'anno.Sui livelli della vigilia(-0,1%); poco sopra la parità(+0,51%). Consolida i livelli della vigilia(-0,17%); in moderato rialzo(+0,51%).Il mercato azionario dellaè in leggero calo dopo che laha annunciato le sue dimissioni e la volontà di non ricandidarsi. Ardern ha spiegato di non avere più energie per ricoprire quel ruolo.Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,62%. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,5%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,41%, mentre il rendimento deltratta 2,94%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso -1.652,8 Mld ¥; preced. -2.029 Mld ¥)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,8%).