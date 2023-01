New York: profondo rosso per Lucid Group,

Lucid Group,

Nasdaq 100

Lucid Group,

indice dei titoli tecnologici USA

Lucid Group,

(Teleborsa) - Ribasso per, che tratta in perdita del 9,02% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7,862 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7,198. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8,527.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)