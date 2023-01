Omer, informativa sul buy-back

Omer

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato dall’Assemblea degli Azionisti il 29 aprile 2022 nonché dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 aprile 2022,, tra il 9 e il 13 gennaio 2023, complessivamentead un prezzo medio unitario ponderato di circa 2,70 euro per azione, per unpari aAl 13 gennaio, in seguito a tali operazioni, Omer possiede un totale di 76.033 azioni proprie, pari allo 0,2645% del capitale sociale.In Borsa, oggi, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,37%.