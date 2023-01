Pioggia di vendite a Wall Street su timori per crescita

S&P-500

(Teleborsa) -, che termina con una pesante flessione dell'1,81%; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 3.929 punti. In ribasso il(-1,27%); con analoga direzione, depresso l'(-1,6%).I rendimenti delsono scesi ai minimi da settembre, poiché gli investitori hanno soppesato i rischi di rallentamento economico e le prospettive per i tassi di interesse. Le letture deboli di diversihanno mostrato che. I timori sono che i rialzi dei tassi di interesse stiano già agendo in modo evidente sulla crescita degli Stati Uniti.per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,78%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,29%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,04%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,03%.Tra i(+3,34%),(+1,46%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,33%. Tonfo di, che mostra una caduta del 5,59%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,60%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,77%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Permessi edilizi (atteso 1,37 Mln unità; preced. 1,34 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,36 Mln unità; preced. 1,43 Mln unità)14:30: PhillyFed (atteso -11 punti; preced. -13,8 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 205K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 18,96 Mln barili)16:00: Vendita case esistenti (atteso 3,95 Mln unità; preced. 4,09 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -5,4%; preced. -7,7%).