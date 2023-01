Snam, Venier: baricentro settore energetico europeo si è spostato verso sud

Snam

(Teleborsa) - "Nell'ultimo anno il mondo è cambiato e noi abbiamo affrontato l'emergenza rafforzando al contempo la nostra leadership nel settore. Ci siamo concentrati sulla". Lo ha affermato, amministratore delegato di, nella presentazione alla comunità finanziaria del nuovo piano strategico 2022-2026 , che prevede investimenti totali pari a 10 miliardi di euro (in aumento del 23% rispetto al piano 2021-2025)."Il 2022 è stato un anno difficile e abbiamo dovuto affrontare, che sono diminuiti a Nord a causa della diminuzione delle forniture russe e sono aumentare da Sud e nelle forniture di GNL - ha spiegato - Ma ci piace dire che abbiamo girato la clessidra e siamo riusciti, grazie alla nostra flessibilità, a".Venier ha evidenziato che "ildel settore energetico europeoe l'area mediterranea, che garantirà maggiori flussi in futuro".Un ruolo sempre più importante è quello dello, che viene fatto per affrontare picchi di domanda e come cuscinetti per gestire i flussi. "È importante avere questa capacità econ nuovi progetti che in parte sono stati già lanciati", ha detto.