Snam, Venier: dobbiamo sviluppare infrastrutture e governo ne è cosciente

Snam

(Teleborsa) - Nel nuovo piano strategico al 2026 dici sono investimenti per, con un significativo aumento riconducibile all'acquisto dei due rigassificatori galleggianti e ai relativi investimenti infrastrutturali. Durante la presentazione alla comunità finanziaria, l'amministratore delegatoha ricordato che "c'è la pianificazione dei, che sono già stati autorizzati, e su Piombino ci aspettiamo che sia pronto tra tre mesi, in quanto i lavori procedono in linea con la tempistica"."Quello disarà operativo nel, anche perché deve essereche abbiamo acquistato - ha aggiunto - L'acquisizione della nave sarà completato a settembre di quest'anno".A una domanda che gli chiedeva del possibile coinvolgimento di Snam nei progetti di, che sono ipotizzati da altre società, ha detto: "Il nostro ruolo è dare i collegamenti, ma dobbiamo considerare se questi impianti possono mandarci i flussi"."Laè di 135 milioni di metri cubi al giorno, e oggi viene usata per 100 - ha spiegato - I flussi supplementare sono il motivo per avere un aumento della capacità, per arrivare a 150 metri cubi al giorno, che potrebbero essere usati da flussi di gasdotti già esistenti come quello algerino o nuovi progetti GNL"."Ci sono molte prospettive, ma dobbiamo fare i conti con la capacità che abbiamo - ha proseguito -, così come lo è l'Europa, perché la dorsale adriatica è fondamentale anche a livello europeo".