Snam, Venier: linea Adriatica entro 2027, nuovo stoccaggio ad Alfonsine

Snam

(Teleborsa) - Per costruire un sistema energetico più resiliente e a prova di futuro, Snam punterà sul miglioramento del mix di approvvigionamento (grazie soprattutto al GNL), sul miglioramento della capacità di flussi Sud/Nord e sul miglioramento della capacità di stoccaggio. Lo ha affermato, amministratore delegato di, nella presentazione alla comunità finanziaria del nuovo piano strategico 2022-2026 , che prevede investimenti totali pari a 10 miliardi di euro (in aumento del 23% rispetto al piano 2021-2025).Il capex per migliorare l'approvvigionamento - grazie ai- è pari a 1,3 miliardi di euro nell'arco di piano, con la messa in produzione delle strutture nel 2023 e 2024.Parlando dei contratti per i due FSRU, Venier ha sottolineato il processo di autorizzazione completato a tempo di record: "Ci aspettiamo che uno dei due sia operativo entro maggio, significa entro sei mesi dopo aver ottenuto l'autorizzazione finale. Al momento oltre 200 persone lavorano 7 giorni su 7 per rispettare la scadenza. Questi due rigassificatoridell'Italia".Ilè invece previsto entro il 2027 e prevede un capex di 0,9 miliardi di euro. "Ci saranno tre sezioni di gasdotti, da Sulmona a Minerbio - ha detto l'AD - E due di essi sono già stati autorizzati"."Siamo inoltre in fase di valutazione per alcune stazioni di stoccaggio, per garantire ulteriore capacità al paese", ha detto Venier, spiegando che la società "ha chiesto l'autorizzazione per un(Ravenna), che richiederà cinque anni per essere completato". Il capex per l'aumento della capacità è di 50 milioni di di euro e di circa 1 miliardo di euro per raggiungere la piena capacità di 2bcm.