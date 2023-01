Crypto, Genesis presenta istanza fallimento con Chapter 11

(Teleborsa) -, controllata da Digital Currency Group e impegnata nel settore dei prestiti e crediti crypto, ha. Si tratta dell'ennesima azienda in difficoltà dell'ecosistema delle criptovalute, che si trova ad affrontare la sua più grande crisi di fiducia dopo il fallimento dell'exchange FTX e il crollo del valore degli asset digitali dello scorso anno."Mentre abbiamo compiuto progressi significativi nel perfezionare i nostri piani aziendali per porre rimedio ai, tra cui il default di Three Arrows Capital e il fallimento di FTX, una ristrutturazione in tribunale rappresenta la strada più efficace attraverso la quale per preservare le risorse e creare il miglior risultato possibile per tutte le parti interessate di Genesis", ha affermato Derar Islim, CEO ad interim di Genesis.Genesis ha più diche forniranno ampia liquidità per supportare le sue operazioni commerciali in corso e facilitare il processo di ristrutturazione.Il piano di Genesis è quello di utilizzare il processo del Chapter 11 per cercare dicon i creditori che finiranno per possedere l'attività riorganizzata se tali sforzi non avranno successo.