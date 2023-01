Eventi e scadenze del 20 gennaio 2023

Bb Biotech

Casasold

Sit

(Teleborsa) -Brussels Motor Show 2023 - Il Motor Show di Bruxelles arriva al 100° anniversario e ospita il prestigioso premio Car of the Year, per premiare la migliore auto venduta sul mercato europeo. Scopo dell'evento è quello di mostrare le novità dei marchi automobilisticiWorld Economic Forum - Davos 2023 - A Davos si svolge il meeting annuale del World Economic Forum, durante il quale si incontrano esponenti di primo piano della politica, della finanza e dell'economia mondialeFITUR 2023 - La Fiera Internazionale del Turismo si svolge a Madrid. E' il primo evento dell'anno per i professionisti del settore nonché la principale kermesse commerciale per le aziende e gli operatori dell'area Iberoamericana. Sarà presente con uno stand ITA AirwaysBanca d'Italia - Bollettino EconomicoBCE - Intervento del Presidente della BCE, Christine Lagarde al World Economic Forum di DavosOsservatorio Blockchain PoliMi: Presentazione della ricerca - Il convegno dell'Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger presenta le principali novità in ambito Blockchain, individuando le future evoluzioni in Italia e nel mondo. L'evento prevederà un esperimento di utilizzo di blockchain per l'assegnazione di fondi ad associazioni benefiche.Scadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo bilancio