Generali ha avviato un piano di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato l'da destinare all'esecuzione del piano di incentivazione a lungo termine del Gruppo denominato "" approvato dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi lo scorso 29 aprile 2022 nonché di tutti i piani di remunerazione e incentivazione approvati dall'Assemblea e ancora in corso di esecuzione.L'operazione di buyback è stata autorizzata dall'Assemblea, per l'acquisto di un numeroe una, decorrenti dal 29 aprile 2022, data dell’Assemblea, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie nell’ambito dei Piani è stata concessa senza limiti temporali.A tal fine, Generali ha sottoscritto un buyback agreement con HSBC Continental Europe. L'intermediario incaricato procederà al buyback in piena indipendenza, nel rispetto dei parametri e criteri contrattualmente predefiniti, nonché della normativa applicabile e della succitata delibera assembleare.Il contratto prevede il riacquisto di massimo 10,5 milioni di azioni di Generali a partire dal 20 gennaio 2023 e sientro il mese di. Il prezzo minimo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore al valore nominale implicito del titolo, attualmente pari a 1,00 euro, per uncomplessivonon superiore a. Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti e il rispetto di tutti gli obblighi informativi al pubblico.Al 19 gennaio 2023, Generali e le sue controllate detengono 39.661.243 azioni proprie, rappresentanti il 2,50% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese, buona la performance delche si attesta a 17,78 euro, con un aumento del 2,36%.