Holcim, 328 milioni di euro dall'UE per progetti decarbonizzazione

Holcim

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera operante nel settore dei materiali da costruzione, ha ricevutodalper. Le sovvenzioni accelereranno lo sviluppo dei progetti innovativi di Holcim per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCUS) in Germania e Polonia. Questi progetti fanno parte della roadmap net-zero di Holcim, che comprende oltre 50 progetti CCUS in tutto il mondo per decarbonizzare la propria attività."In qualità di leader globale nelle soluzioni per l'edilizia, Holcim è in missione per decarbonizzare l'industria edile - ha commentato Miljan Gutovic, Region Head Europe - Siamo incoraggiati da questi investimenti UE Clean Tech nelle nostre tecnologie di prossima generazione. Contribuiscono a, il che può cambiare radicalmente il nostro settore per un futuro net-zero".