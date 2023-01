Mercati europei positivi, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, nonostante, la vigilia, Christine Lagarde da Davos abbia confermato l'approccio restrittivo sui tassi da parte della BCE.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,084. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,37%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 81,18 dollari per barile.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +185 punti base, con un forte incremento di 10 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,97%.avanza dello 0,76%, composta, che cresce di un modesto +0,29%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,63%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,70%, mentre, al contrario, profondo rosso per il, che si ferma a 27.746 punti, in netto calo dell'1,72%.Ilnella seduta odierna è stato pari a 2,22 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,11 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,68 miliardi di azioni, rispetto ai 0,65 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+8,56%),(+3,95%),(+2,31%) e(+2,25%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,72%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,91%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,84%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,69%.Tra i(+5,77%),(+4,87%),(+4,60%) e(+4,10%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,94%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,56%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,54%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,34%.Tra ledi maggior peso:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,8%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 20,8%; preced. 28,2%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -1,2%; preced. -3,9%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -4,1%; preced. -5,7%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,5%).