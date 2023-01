PA, nel 2023 previste 170mila assunzioni

(Teleborsa) - Nel 2023 si apriranno opportunità di lavoro nellaammontano per– un numero in linea con quelli registrati nel 2022 – a cui si sommano le circain deroga previste dalla legge di Bilancio e le possibilità di lavoro a termine legate ai progetti del. Ci saranno però alcune novità: non vigerà più l’obbligo di pubblicare iin Gazzetta Ufficiale. Per la loro validità, infatti, può bastare la pubblicazione online sul portale nazionale del reclutamento inPA e sul sito dell’amministrazione interessata.Il primo ad avvalersi dal decreto legge PNRR 2 è stato il, il cui bando, pubblicato il 13 gennaio e aperto fino al 13 febbraio, è stato pubblicato soltanto in digitale, sul portale inPA, senza passare per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In palio ci sono 791 posti per funzionari da assumere a tempo indeterminato: 360 funzionari della professionalità pedagogica e 413 della professionalità di servizio sociale da assegnare al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità; 18 conservatori destinati all’Ufficio centrale degli archivi notarili.Ci sono poi altriche saranno messi a breve a bando nelle: 1.043 funzionari destinati al ministero dell’Interno, 55 funzionari per la presidenza del Consiglio, 338 assistenti per il ministero delle Imprese e del made in Italy, 298 funzionari per il dicastero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, 40 funzionari per la Corte costituzionale e 228 profili per gli Esteri (208 funzionari e 10 dirigenti di seconda fascia).Laha previsto in tutto circa(compresi i circa 800 della Giustizia): ben 3.900 tra il 2023 e il 2024 riguarderanno l’Agenzia delle Entrate; altri 3.150 saranno al ministero degli Affari esteri, alla ricerca di impiegati a contratto da inserire presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali; sempre allasono destinate anche 100 unità per il 2023 e 420 per il 2024 da inquadrare come assistenti; 300 all’, per le attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti; 1.000 per la polizia penitenziaria, al ritmo di 250 l’anno; 369 alla Corte dei conti entro il 2024; 150 per la Ragioneria dello Stato.