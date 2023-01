Petershill Partners, AUM aumenta più delle attese nel 2022

Petershill Partners

Petershill Partners

(Teleborsa) -, società di investimento quotata a Londra e gestita da Goldman Sachs, ha registrato undi 60 miliardi di dollari per il 2022, una crescitadi circa 55 miliardi di dollari. Ciò è stata conseguito grazie a "un periodo forte poiché molte delle nostre maggiori aziende partner hanno eseguito con successo la raccolta fondi programmata", ha sottolineato la società., l'Aggregate Partner-firm AUM è pari a 283 miliardi di dollari, in aumento del 21% nell'anno e l'Aggregate Fee-paying Partner-firm AUM è pari a 194 miliardi di dollari, in aumento del 23%.Nelè prevista unadegli AUM, pur in "un contesto difficile". Si aspetta che l'AuM organico lordo fee-eligible aumenti di 20-25 miliardi di dollari.Si muove al rialzo, che si attesta a 1,616 sterline, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1,631 e successiva a 1,665. Supporto a 1,597.