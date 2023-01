PNRR, Gruppo FS: intesa con GdF per legalità e trasparenza

(Teleborsa) -hanno siglato - nella Sala San Matteo del Comando Generale della GdF - un accordo per prevenire i tentativi di infiltrazione criminale nei settori economici legali, per la tutela della regolarità e della trasparenza degli appalti promossi dal Gruppo FS e per il contrasto alle frodi, alla corruzione e agli illeciti in genere, con particolare riguardo agli interventi previstiIl protocollo - spiega la nota - è stato firmatoe suggella un rapporto di collaborazione tra il Corpo e il Gruppo, attivando anche un capillare monitoraggio delle infrastrutture strategiche di Ferrovie dello Stato, attraverso riprese e rilievi fotografici effettuati con l’ausilio di mezzi aerei della Guardia di Finanza. Prosegue dunque l’impegno per la legalità e la trasparenza del Gruppo FS e la sua fitta collaborazione con le Forze dell’Ordine. L’accordo raggiunto con la Guardia di Finanza, infatti, arriva dopo altri due importanti intese siglate nei mesi scorsi dal Gruppo guidato da Luigi Ferraris. Laè stata finalizzata ad avviare una collaborazione duratura e strutturata a difesa della legalità, a contrastare le infiltrazioni criminali e promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri delle opere infrastrutturali gestite dal Gruppo. Il tutto con un’attenzione particolare al rispetto delle leggi in materia di collocamento di manodopera, previdenza e sicurezza sui, con cui è stato condiviso anche l’obiettivo di promuovere la formazione degli operatori incaricati di gestire le emergenze, studiare un sistema di monitoraggio delle infrastrutture, svolgere attività di prevenzione, in particolare degli incendi, analizzare e monitorare potenziali scenari di rischio, agevolare la gestione delle emergenze, individuare possibili sedi diInoltre, le intese firmate dal Gruppo - conclude la nota -Obiettivi resi chiari anche dalla Policy Anticorruzione che il Gruppo FS ha promosso nel luglio scorso con l’obiettivo di uniformare ed integrare in un quadro unitario per tutte le sue Società, italiane ed estere, le regole e i presidi di prevenzione e contrasto alla corruzione. Il tutto promuovendo una cultura ispirata ai valori dell’integrità, dell’etica, della legalità e della trasparenza in coerenza alcui il