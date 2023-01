Sigep 2023 pronta al fischio d'inizio: la community del dolce si dà appuntamento a Rimini

IEG

(Teleborsa) -, la più grande fiera internazinoale del dolce, della gelateria artigianale, del caffè, del cioccolato e della panificazione artigianale. Ilprenderà il via domanigestita da, in contemporanea con, il Salone internazionale delle tecnologie e prodotti per la panificazione.Un appuntamento che ha unaed è atteso da tutto il mondo del food service dolce, della panificazione dell’ho.re.ca. Saranno presenti più diprovenienti da, ad occupare tutti i 28 padiglioni su oltre 130.000 mq di superficie espositiva.La cerimonia d’apertura è prevista doani, sabato 21 gennaio, alle ore 11.30 in hall Sud., presidente Italian Exhibition Group, farà gli onori di casa. INterverranno anche, presidente dell’Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna,, sindaco di Rimini, e, presidente di Confcommercio.Il doppio appuntamento con il Dolce ed il Bakery s i configura come unin grado di richiamare l'attenzione di tutti gli operatori del comparto. Alle- Dolce, Gelato, Pastry, Choco, Bakery e Coffee - si aggiungeranno la, ie la, in agigujytaoltre ai 20 spazi eventi gestiti da associazioni di settore. Un centinaio i talk in programma, che coinvolgeranno 200 relatori (50 internazionali), e più di 20 le competizioni in calendario in aggiunta agli oltre 1.000 eventi organizzati dagli espositoriE come ogni anno Singep ha avuto un grande richiamo internaizonale, complice anche la collaborazione del Ministero degli Esteri e dell'Agenzia ICE: si stimano 450 top buyers provenienti da 78 paesi del mondo, tra i quali India, USA, Canada, Area del Golfo, Egitto e Israele. E ancora, Francia, Germania, Spagna, Romania, Grecia, Slovenia, Gran Bretagna, Belgio, Croazia, Svizzera, Africa, Asia e Oceania.Per un evento che include l'AB Tech Expo non poteva mancare: grazie all’sarà possibile inoltraree fissare videoconferenze conoscitive. La piattaforma digitale consentirà altresì ai buyer internazionali, che non possono partecipare fisicamente, di connettersi da remoto.Le filiere italiane dell’out of home dolce sono tutte in ottima salute a dispetto dle contesti di incertezza che ha caratterizzato il 2022, che è stato comunaue un anno di ripresa. Ilha visto crescere il fatturato del 16% rispetto al 2021 a 2,7 miliardi di euro. Anche lasembra confermare un ottimo andamento per l'Italia, soprattutto durante le feste. Bene il, che nel primo semestre del 2022 ha visto crcescere le vendite del 7,2% a 882,7 milioni di euro. Stabile il mercato del, che in Italia muove poco meno di un 1,5 milioni di tonnellate di prodotto, con l'84,9% dei consumatori che si rivolge al panificatore quasi ogni giorno. Ilresta infine una delle bevande più amate: secondo l’European Coffee Report il 95% della popolazione del Belpaese lo assume abitualmente.