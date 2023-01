Da Confindustria a Bankitalia: l'economia va meglio del previsto

(Teleborsa) -. Lo confermano le analisi congiunturali condotte dallae dal, segnalando che l'andamento migliore è frutto del calo dei prezzi dell'energia e dell'inflazionek che in parte compensa la la "stretta sui tassi" della BCE.e la tenuta del potere d'acquisto totale delle famiglie (in termini reali) sostengono, come confermato da fiducia e indici di Borsa in recupero", sottolinea l'associaizone degli industriali, avvertendo che ", che toglie risorse a investimenti e, in calo ma ancora elevata".Secondo Confindustria, regge il mercato del lavoro, ma l'industria dà segnali di flessione come anche il settore delle costruzioni. Tengono i servizi.Il pha aperto il 2023in media a gennaio, da 114 a dicembre (14 nel 2019). Un ribasso, che, secondo il CSC, è "favorito da stock europei di gas ancora alti, clima mite e consumi frenati". Parallelamente, per il, da 81 a dicembre), "grazie a una produzione che ha superato una domanda piatta".(-0,3% da -1,8% a settembre e -1,1% a ottobre); la manifattura regge (+0,1%), mentre si contrae il settore delle forniture energetiche (-4,5%). Per il quarto trimestre la variazione acquisita è molto negativa per il totale industria (-1,7%, -0,6% nel terzo).(+11,6% da +11,8% a novembre) e risulta maggiore per le famiglie meno abbienti (+18,4% contro +9,9%), rileva Confindustria, segnalando che la crescita dei prezzi "minaccia i consumi, la cui risalita, fino al terzo trimestre, è stata favorita dalla tenuta del reddito reale (anche grazie a più occupazione) e dagli extra-risparmi passati (stabilizzata ora a 7,1% la propensione). Sono attese decisioni di spesa prudenti".. I dati - segnala CSC - mostrano unain termini di occupati: +50mila a novembre da settembre (e +280mila da gennaio). Ciò spiega, in parte, la diminuzione del numero di disoccupati (-26mila negli ultimi due mesi). Positivo anche il costante calo degli inattivi".Uno scenario nel coplesso compatibile con il quadro dipinto dal, che ha ritoccato nuovamente al rialzo le sue previsioni di crescita economica, che oradopo il +3,9% del 2022 e conferma la stima di un. Palazzo Koch ha anche confermato la persistenza di rischi derivanti dall'elevata incertezza, dovuta innanzitutto agli sviluppi della guerra in Ucraina, e in uno scenario in cui ipotizza la sospensione permanente delle forniture di materie prime energetiche dalla Russia all'Europa, avverte che il prodotto si contrarrebbe nel 2023 e nel 2024 e crescerebbe moderatamente nell'anno successivo.