Europa tonica. Piazza Affari non si allinea

(Teleborsa) -. La giornata è stata priva di spunti significativi, anche perché le borse cinesi sono rimaste chiuse per la festività del nuovo anno lunare e si attende l'avvio della stagione delle trimestrali negli Stati Uniti e in Europa.Gli investitori si sono trovati a valutare numerose dichiarazioni dei banchieri centrali dell'Eurozona. Secondo, la Banca centrale europea (BCE) dovrebbe continuare con aumenti dei tassi di interesse di mezzo punto nelle prossime due riunioni, mentreha affermato che "ci sono motivi per aumenti significativi" del tasso di interesse chiave in inverno e all'inizio della primavera.Per"non c'è motivo di rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi" e servono altri due rialzi da 50 punti base.ha affermato che "l'adeguamento dei tassi di interesse deve essere più graduale, tenendo conto del rallentamento della crescita dell'economia nell'area euro".Il governatore di Bankitalia ha invece messo in guardia sui rischi di una politica monetaria troppo restrittiva. "Non sono convinto che sia oggi meglio rischiare di restringere troppo anziché troppo poco", ha spiegato a un evento Ambrosetti, aggiungendo che "nel valutare intensità e tempi della trasmissione monetaria, la strada migliore per evitare errori in entrambe le direzioni è quella di unche tenga di volta in volta conto di tutti gli elementi a disposizione".Sul sono giunti segnali di leggero miglioramento per la, anche se il sentiment rimane negativo.Per quanto riguarda le ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan e debutterà il 25 gennaio.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,087. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,93%, a 82,4 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +184 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,00%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,46%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,28%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,52%.Sostanzialmente stabile, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 25.821 punti, mentre, al contrario, ilguadagna lo 0,75% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 27.955 punti.Positivo il(+0,91%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il(+0,63%).Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,13 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,22 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,68 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,58 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+3,46%),(+2,81%),(+2,71%) e(+2,69%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,84%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,25%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,61%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,56%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,42%),(+5,09%),(+4,26%) e(+3,39%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,12%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,00%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,21%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%.