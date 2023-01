Juventus, Francesco Calvo nominato chief football officer

Juventus Football Club

(Teleborsa) - Francesco Calvo, già Chief of Staff di, è stato nominato quale Chief Football Officer, a riporto del Chief Executive Officer, Maurizio Scanavino.Lo fa sapere la società con una nota aggiungendo che al Chief Football Officer riporteranno il Football Director, Federico Cherubini, il Women’s Football Director, Stefano Braghin, e l’Head of Football Operations, Paolo Morganti.Sulla base delle informazioni disponibili, ad oggi Francesco Calvo non risulta essere titolare di azioni Juventus.