Pagamenti elettronici, Pimpinella (APSP): "Italia in cammino verso riduzione gap"

Così, Presidente dell'Associazione Prestatori Servizi di Pagamento () in un'intervista rilasciata a Teleborsa.associazione rappresentativa di operatori quali Nexi, PostePay, Bancomat e molte altre società del settore, nasce con l'obiettivo di favorire lodigitali ed ha come carattere distintivo la. In questa direzione l'Associazione rivolge la sua attività agli specialisti come al largo pubblico, in ambito istituzionale e professionale, senza dimenticare i più giovani."Se osserviamo l'andamento storico del processo di digitalizzazione del nostro Paese, in effetti, siamo spesso stati costretti a rincorrere. Esemplificativo tra tutti, ad esempio, è l’indice europeo di digitalizzazionenel quale a lungo abbiamo ricoperto posizioni di coda. Questa condizione generale ha riguardato poi anche il mercato delle procedure di incasso e pagamento nel quale ilche altrove. Tuttavia, negli ultimi anni, anche se in ritardo, l’Italia ha sensibilmente cambiato marcia. La pandemia ha certamente influito ma il suo ruolo è stato più che altro quello di accelerare i tempi di un processo già in corso piuttosto che quello di avviarne uno del tutto nuovo. In Italia, il contante è ancora largamente utilizzato ma la sua quota si sta progressivamente riducendo in un processo verso la cashless society che considero irreversibile. Pensiamo, infatti, che dal 2010 ad oggi, lotramite pagamento elettronico(dati Bankitalia, Ndr), sintomo di una maggiore penetrazione di questa forma di pagamento anche negli acquisti quotidiani"."Nel 2022, anno in cui secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano dovremmo ormai avere raggiunto i, la quota dei pagamenti digitali dovrebbe aggirarsi complessivamente, molto più vicina alla media UE di quanto non lo fosse solo tre anni fa"."Rimarchevole nel nostro Paese è inoltre la penetrazione delle, di cui quella contactless è solo la punta dell’iceberg,(dati PoliMi, Ndr)"."Laper noi non è solo una mission ma un vero e propriofin dalla fondazione. Ognuna delle nostre attività rappresenta in effetti un momento di formazione al quale partecipano attivamente anche gli associati"."Le attività formative che promuoviamo si differenziano tra quelle, riservate agli associati e propedeutiche allo svolgimento delle loro attività lavorative, e. In tale ambito, organizziamo eventi e seminari per i rappresentanti, come commercialisti ed avvocati, per altre associazioni,in genere."Vi sono poi i, che svolgiamo in collaborazione con alcune università su tutto il territorio italiano, in cui gli associati offrono la propria testimonianza finalizzata a far “toccare con mano” ai discenti il mercato del lavoro e le nuove tecnologie"."Le attività di formazione poi si ramificano attraverso le iniziative del nostro centro studi con la predisposizione e la diffusione di materiale editoriale, come libri e articoli, o di veri e propri studi e ricerche a disposizione di chiunque voglia farne richiesta.Tutto questo inoltre è arricchito dal lavoro svolto quotidianamente attraverso i social network e la nostra testata Arena Digitale (www.arenadigitale.it), rivolta sia agli esperti ma anche a chi è del tutto a digiuno di queste materie"."Nel dibattito pubblico attuale, il tema deie della digitalizzazione appare spesso come un tema divisivo. Ciò è dovuto in larga parte allache riguardano una parte significativa dei cittadini e dei territori italiani. Lo scopo ultimo della nostra associazione è di contribuire alla riduzione delle disparità tra i vari strati della popolazione, cercando di non lasciare indietro nessuno, seguendo proprio uno dei principi fondamentali del digitale che è naturalmente inclusivo"."In questo scenario,– così come ogni altra attività a loro rivolta - è. Ma se l’educazione rivolta agli adulti è spesso di base, paradossalmente, quella per i giovani è più avanzata. Loro, anche se a volte male o impropriamente,, compresi quelli di pagamento, e già li utilizzato diffusamente. Tuttavia, vuoi per la giovane età, vuoi per inesperienza o vuoi anche per "spavalderia", a volte l’atteggiamento dei più giovani nei confronti del digitale è talvolta "leggero". La formazione nei loro confronti riguarda soprattuttoe i pericoli che possono comportare nel modo corretto, ossia indirizzando le potenzialità verso le vere competenze e la competitività, ciò che poi crea un valore aggiunto per tutto il sistema economico e sociale"."Anche se attualmente più orientati verso una formazione più adulta, il nostro Centro Studi continua a mantenere un rilevante presidio, anche in collaborazione con i nostri associati, nella formazione per le scuole. Così abbiamo fatto per il progetto (e il libro) Stay Digital Pay Digital, le attività istituzionali col Feduf e così abbiamo fatto durante lo scorso autunno con iniziative mirate ai più giovani".