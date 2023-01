Sanità, Consip: attivi i contratti della gara di digitalizzazione da 540 milioni di euro

(Teleborsa) - Consip ha completato l’attivazione di tutti i lotti della gara “” - che sono quindi immediatamente disponibili per gli acquisti della PA - per un valore complessivo contrattuale pari a 540 milioni di euro.Attraverso l’le PA potranno acquisire con “ordine diretto” o tramite “appalti specifici”:dedicati ai Centri Unici di Prenotazione (CUP), interoperabilità dei dati sanitari, piattaforme applicative, portali e app - sviluppo ed evoluzione software, migrazione applicativa, configurazione e personalizzazione di soluzioni software, manutenzione adeguativa e correttiva, supporto specialistico, conduzione applicativa e infrastrutturale (lotti 1-4);- project management, supporto al monitoraggio, change management, PMO e demand management, digitalizzazione dei processi sanitari, IT Strategy ed Advisory (lotti 5 e 6).Insieme alla gara per i “Sistemi informativi clinico assistenziali “(cartella clinica elettronica, enterpise imaging e telemedicina) del valore di oltre 1 miliardo di euro – il cui contratto è già attivo dallo scorso giugno – l’iniziativa in questione rappresenta lo strumento principale per la realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza () sulla(Salute) - Componente 2 1.1.1 (Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione), investimento che impegna un totale didi risorse PNRR.Obiettivo di entrambe le iniziative è quello di migliorare l'efficienza deie adeguaree modelli organizzativi ai migliori standard di sicurezza internazionali, attraverso l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e il potenziamento del patrimonio digitale e di supporto al processo di trasformazione digitale delle strutture sanitarie pubbliche.