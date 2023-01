Terna, Ernesto Carbone lascia il CdA dopo nomina al CSM

Terna

(Teleborsa) -, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha comunicato che il consigliere di amministrazioneha rassegnato le proprie, a seguito della nomina, da parte del parlamento in seduta comune, quale componente del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).Ernesto Carbone, consigliere, è stato componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Comitato per le Nomine. Carbone non detiene azioni di Terna.