A Wall Street si scatenano gli acquisti, occhi alle trimestrali

(Teleborsa) -, con ilin aumento dello 0,76%; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,19% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 4.020 punti. Balza in alto il(+2,18%); sulla stessa linea, positivo l'(+1,26%).L'attenzione degli investitori è sulla, in particolare sui giganti tecnologici statunitensi dopo un risultato migliore delle attese da parte di, che la scorsa settimana ha battuto le previsioni sulle entrate e sui nuovi abbonati.Martedì,sono tra le aziende chiave che diffondono la trimestrale. Il colosso del softwarepubblicherà invece i risultati dopo la chiusura del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,59%),(+3,06%),(+2,35%) e(+2,16%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,34%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,86%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,60%),(+9,23%),(+8,28%) e(+7,75%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,26%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,01%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,35%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,23%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI composito (preced. 45 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 46 punti; preced. 46,2 punti)15:45: PMI servizi (atteso 45 punti; preced. 44,7 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -593K barili; preced. 8,41 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,6%; preced. 3,2%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,5%; preced. 1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 190K unità).