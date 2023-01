ABI smentisce Unimpresa: con cartolarizzazioni +11% di finanziamenti a imprese

(Teleborsa) - Il Vice direttore generale vicario dell’ABI,ai dati sui finanziamenti alle imprese diffusi stamattina da, precisa che "della dinamica dei finanziamenti alle imprese, così come viene effettuato dalla Banca d’Italia e dalla BCE"."Pertanto, sulla base dei dati ufficiali della Banca d’Italia - afferma - isonotra il 2017 e il 2022".Secondo un rapporto del centro studi, invece,, che aveva favorito un poderoso aumento dei prestiti bancari alle aziende nel corso del 2020 sarebbe: a fine 2022 losi è attestato a quotarispetto al 2017 (-8%) e sostanzialmente allo stesso livello registrato a fine 2020 (750 miliardi) e a fine 2021 (743 miliardi)., invece, i, spinti dai mutui per l’acquisto di abitazioni e anche dall’aumento del credito al consumo: nei cinque anni in esame, si è registrata una crescita di oltre 61 miliardi (+11), da 534 miliardi a 595 miliardi.