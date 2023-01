CDP, Scannapieco: criticità internazionali richiedono strategie innovative per l'export italiano

(Teleborsa) - "Leche stanno caratterizzando lo scenario economico internazionale hanno reso urgente lo sviluppo di strategie innovative per il consolidamento della ripresa dellee il potenziamento dei tradizionali strumenti a sostegno delle imprese che intendono investire nei mercati a livello globale". È quanto ha dichiarato l'Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti,, in un panel durante la, in corso a Trieste.In tale contesto CDP, ha aggiunto Scannapieco, si muove su due linee prioritarie. "In primo luogo, ildelle imprese italiane, sviluppato in sinergia e stretto coordinamento con, con l'obiettivo di sostenere il nostro sistema industriale nella risposta alle sfide della transizione energetica, della transizione digitale e della sostenibilità". Scannapieco ha ricordato che nel 2022 CDP ha mobilitato in questo ambito risorse per circa. "In secondo luogo – ha proseguito – il rafforzamento del ruolo di CDP come, anche a sostegno degli impegni internazionali sul clima assunti dall'Italia nell'ambito dell'delle Nazioni Unite. In tale ruolo, CDP agisce in costante raccordo con la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Maeci e con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. È proprio nello sviluppo di tale attività, che rivolgiamo prioritaria attenzione ai Balcani Occidentali e, in particolare, ai settori della, agricoltura e infrastrutture sostenibili. Senza dimenticare l'innovazione e la transizione tecnologica".L'iniziativa proposta è denominata "" e – ha precisato l'Amministratore delegato di CDP, "ci vedrà operare in via indiretta tramite il, attraendo risorse europee per oltreper una durata complessiva del progetto di 5 anni. L'iniziativa ambisce a promuovere l'inclusione finanziaria e sostenibile attraverso interventi che favoriscano l'accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie imprese locali tramite strumenti di mitigazione del rischio e finanziamenti concessi tramite intermediari finanziari locali o attivi localmente"."I settori di riferimento – ha spiegato – sono, ovviamente, i settori green, tra cui l'imprenditoria sociale, l'agricoltura sostenibile, l'economia circolare e l'eco-turismo, con un focus particolare su donne e giovani come beneficiari target. Le risorse disponibili saranno impiegate sia per fornire, sia per erogareagli investimenti, da utilizzare in blending con le risorse CDP".Scannapieco ha fatto sapere che sono in corso di valutazione i primi possibili interventi in Albania e Serbia, alla luce dell'interesse mostrato dalle due principali banche operanti in questi Paesi. "Siamo consapevoli – ha concluso – della rilevanza strategica deied è per questo che nel 2023 intendiamo intensificare i nostri sforzi e strumenti a supporto del tessuto imprenditoriale che opera in questa area, in sinergia con il Sistema Paese".