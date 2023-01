Credit Suisse, Qatar Investment Authority sale al 6,87%

Credit Suisse

(Teleborsa) - La(QIA), il fondo sovrano qatariota, hanela poco meno del 7%, diventando il secondo maggiore azionista dopo la Saudi National Bank.Secondo quanto emerge da un filing presso la SEC, il fondo ha segnalato la proprietà di 272.251.995 azioni, pari ale in crescita rispetto alla quota del 5,57% riportato nell'ultimo filing dello scorso novembre.Ladetiene unanella banca svizzera, a seguito del suo ruolo di anchor investor nell'aumento di capitale da 4,3 miliardi di dollari dello scorso autunno, attuato per finanziare la ristrutturazione della banca.estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 3,177 CHF, con. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,207 e successiva a 3,254. Supporto a 3,16.