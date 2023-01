Equita sostiene successo di Eni con emissione sustainability-linked bond

(Teleborsa) -grazie al suo, collocato per un ammontare di, il doppio rispetto al miliardo prospettato inizialmente, per effetto deled il conseguenteche ha portato alla chiusura anticipata dell’offerta (dal 3 febbraio 2023al 20 gennaio 2023).Il titolo, destinato ad investitori retail e con(febbraio 2028), offre una(4,39% in caso di step-up event).pari adi euro, pervenute da oltrehanno confermato l’appeal di ENI presso il retail, in merito al qualesi è distinta per la sua capacità di raccolta, agendoe posizionandosiin sede di sottoscrizione, raccogliendo domande perovvero l’11% delle richieste totali. L’elevata percentuale di richieste di sottoscrizione veicolate da Equita ne conferma la capacità di supportare le società emittenti con collocamenti obbligazionari presso il segmento retail.