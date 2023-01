Lavoro, scattano gli adeguamenti per colf, badanti e baby-sitter: ecco di quanto

(Teleborsa) -si riflette già nelle, dove si è proceduto conminima nella misura, più oneri per mensilità aggiuntive, ferie e Tfr, e per quanto riguarda i valori convenzionali di vitto e alloggio nella misura del 100%.E' quanto emerge dalle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro a seguito del mancato accordo fra le associazioni dei datori di lavoro domestico es i sindacati in tema di rivalutazione delle retribuzioni.quindi il costo di unadi livello D Super, adatta a persone non autosufficienti, è, cui si aggiungonofra indennità, mensilità aggiuntive e Tfr Si tratta di unper la retribuzione e pari all'11,5% per la parte che valorizza il vitto e l'alloggio.che applicano ai collaboratori domestici la retribuzione minima contrattuale, andrannoa seconda della categoria lavorativa. Per iassunti a 30 ore settimanali, l’adeguamento all’80% equivale a 85 euro in più, pera tempo pieno l'aumento sarebbe di oltre 94 euro e per una(40 ore) non convivente l'aumento sarà dial mese.