BCE rafforza cooperazione su vigilanza con sei Stati UE non-euro

(Teleborsa) - Laha siglato un(MoU) con le autorità nazionali competenti (ANC) dei sei Stati membri dell'UE che non fanno parte della vigilanza bancaria europea. L'accordo riguarda Repubblica Ceca, Danimarca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia, che condivideranno informazioni con Francoforte e coordineranno le attività di vigilanza."Il protocollo d'intesa fornisce agli Stati membri unsu questioni di vigilanza e questioni relative agli istituti vigilati transfrontalieri, nonché su metodologie, approcci e priorità di vigilanza", si legge in una nota.Il protocollo d'intesa incoraggia inoltre la BCE e le ANC a "informarsi reciprocamente delle misure pianificate che potrebbero essere rilevanti per i compiti di un'altra autorità". La speranza è che ciò possa contribuire anei mercati bancari europei in periodi di stress.La BCE sottolinea cheda lei vigilate hannoStati membri e vi svolgono una parte sostanziale delle loro attività. Per contro, alcuni enti con sede in Stati membri non partecipanti hanno anche una presenza significativa nelle giurisdizioni vigilate dalla vigilanza bancaria europea.