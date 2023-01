Dall'Irpef al catasto: la nuova mappa del Fisco

(Teleborsa) - Laè senza dubbio uno dei pilastri dell'azione di Governo che - archiviata la Legge di Bilancio - è pronto ad accelerare. Nelle scorse ore, ad indicare la road map è stato il viceministro dell’Economia,“Stiamo lavorando alacremente sulla legge delega” relativa alla riforma del sistema fiscale, ha detto Leo spiegando chee che io conto di portare in“Semplificazione e certezza del diritto”, gli obiettivi della riforma, “poi vogliamo rivedere lo statuto dei contribuenti e ridurre le tasse a chi investe nell’impresa”, ha detto nel suo intervento al sesto Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili. Capitolo Irpef: obiettivo è "addolcire la curva delle aliquote dell’Irpef. Lavoriamo sull’ipotesi di scendere a 3 aliquote (al 23%, al 27% e al 43%) : un passaggio da 4 a 3 aliquote è possibile come primo intervento di questa legislatura, per poi progressivamente ridurre ulteriormente", ha spiegato ancora il Viceministro.L’esecutivo pensa anche ad introdurre ilbasando la tassazione sul numero di figli ma qualora si decidesse di intraprendere questa strada bisognerà valutare attentamente vantaggi e svantaggi.- "I nostri valori catastaliperché in altri paesi europei la rivalutazione è ben più datata", ha proseguito Leo. "In quasi nessun paese europeo c'è stato un aggiornamento recente dei valori catastali - ha spiegato -. I