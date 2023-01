Energia, Besseghini: minimizzati i problemi, non li abbiamo risolti

(Teleborsa) - "Gli elementi di criticità all’orizzonte non mancano. La crisi che abbiamo affrontato è sicuramente esogena e ha esposto la poca resistenza in certi campi". Così, presidente dell', nel suo intervento alla prima assemblea pubblica di. "Abbiamo minimizzato i problemi, non li abbiamo risolti", ha aggiunto, "siamo ancora nel problema, siamo in una fase migliore per l'inverno ma gli elementi di criticità all'orizzonte non mancano. Sana e prudente attenzione non è sbagliata"."Il mondo parlerà sempre più(gas naturale liquefatto, ndr). Forse sulledobbiamo ancora ragionare sulle strategie", ha affermato Besseghini. "Teniamo lontani dallache ha segnato molte scelte. Ha cambiato i tempi e le modalità fuori da quello chesuggerivano come ottimale", ha sottolineato. Inoltre, ha tenuto ha sottolineare il presidente Arera, "il tema del risparmio energetica ci accompagna ancora: ladi attenzione delle famiglie di contenere i consumi ha un impatto immediato".Un primo punto da tenere fermo sono i, ha spiegato Besseghini, "perché non ci abituiamo al relativismo dei costi. Abbiamo un compiacimento legato al gas a 60 euro a MW/h in questi giorni ma non è una cosa di cui dobbiamo avere soddisfazione. Dobbiamo pensare a come riportarlo ai sui valori ottimali. L'attenzione ai costi deve essere centrale". "Laè il secondo punto. La crisi esposto i limiti con cui confrontarci. Quello che si ritiene siano scelte di infrastrutture e di asset di lungo temine è bene abbiano una indicazione chiara da parte delle policy internazionali", ha aggiunto.