Gas, Pichetto: dorsale adriatica fondamentale, va fatta subito

(Teleborsa) - "Laè fondamentale. Non possiamo prescindere da un nuovo tubo da Sud a Nord. Ecco perché diventa strategica la linea adriatica anche per l'Europa se vogliamo diventare". Il il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica,, è intervenuto per chiudere la prima assemblea pubblica di Proxigas. "Questi 420 chilometri vanno fatti e subito", ha aggiunto."Ladi gas dall'dovrebbe passare in breve tempo daidell'anno in scorso ai 28 del prossimo anno per crescere ancora nel biennio successivo. Stiamo inoltre incrementando le forniture da altri paesi dell'Africa come Egitto", ha aggiunto il ministro."Laè oggi assieme alleil principale motore energetico del paese e lo sarà sempre più, mano a mano che andranno progressivamente calando gli usi dei derivati del petrolio che sono più inquinanti e con una maggiore incidenza sul", ha detto Pichetto. "Il gas sarà l’ultima fonte fossile che abbandoneremo – ha aggiunto –. È la cintura di sicurezza con le fonti rinnovabili". Per il ministro è quindi "fondamentale avere undiscusso, ragionato e realistico"."La prospettiva dellaal 2050 vede il gas protagonista non solo nella fase di transizione ma anche dopo, come combustibile 'verde' con gli impieghi del biometano nei trasporti e negli impianti di riscaldamento", ha affermato il ministro.